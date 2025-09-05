Infineon Aktie

31,61EUR 0,26EUR 0,83%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

05.09.2025 06:22:16

Infineon Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
31,10 € 		Abst. Kursziel*:
26,02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
31,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,01%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

