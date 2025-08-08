Infineon Aktie

35,02EUR
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
08.08.2025 14:29:05

Infineon Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,20 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf ein starkes Quartal des US-Halbleiterkonzerns Microchip. Er glaubt aber, dass dies eher auf unternehmensspezifische Dinge zurückzuführen ist als auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Microchip habe sich aber skeptisch zum Automobil-Endmarkt geäußert, der einer Erholung anderswo weiter hinterherhinke. Microchip sei in dieser Nische aber weit weniger stark engagiert als Infineon mit einer Abhängigkeit von über 50 Prozent./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral
34,94 € 		Abst. Kursziel*:
12,21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

