Alamo Group Aktie

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WKN: 886106 / ISIN: US0113111076

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04.05.2026 21:28:54

Alamo Group (ALG) Q2 2025 Earnings Transcript

Image source: The Motley Fool.Thursday, Aug. 7, 2025 at 8:30 a.m. ETAlamo Group (NYSE:ALG) reported record revenue and operating income in its Industrial Equipment division, with substantial order growth and backlog supporting visibility into the next fiscal year. Management confirmed successful cost-reduction initiatives and increased cash flow, resulting in near-elimination of net debt and strengthened financial flexibility. The acquisition of Ring-O-Matic broadens the company's product portfolio and is expected to drive incremental growth in the rental channel and core equipment offerings. Sequential improvement in Vegetation Management sales and orders signals continued recovery, though management noted persistent margin headwinds and product-mix pressures in forestry. With capacity sufficient for near-term growth, management emphasized priority on M&A and targeted organic R&D linked to emission standards and electrification readiness.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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