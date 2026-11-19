Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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19.11.2026 20:56:26
Alibaba: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Alibaba (NYSE:BABA) announced a 10% year-over-year increase in total quarterly revenue. The business is shifting capital into proprietary artificial intelligence hardware to build long-term operational independence. Three things management said stand out.
Alibaba is scaling T-Head, its semiconductor design unit, to power its cloud infrastructure and reduce reliance on overseas graphics processing units. Shifting to domestic hardware protects computing capacity and helps control underlying server costs over time.
Management is trimming losses in quick commerce, its fast-delivery retail service, through higher order sizes and improved operational efficiency. Narrowing these losses strengthens core e-commerce profit margins without sacrificing market presence.
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