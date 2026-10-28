Align Technology Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - Align Technology Inc. (ALGN) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $135.044 million, or $1.90 per share. This compares with $56.753 million, or $0.78 per share, last year.

Excluding items, Align Technology Inc. reported adjusted earnings of $198.907 million or $2.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $1.014 billion from $995.692 million last year.

Align Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $135.044 Mln. vs. $56.753 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $0.78 last year. -Revenue: $1.014 Bln vs. $995.692 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.000 B To $ 1.020 B Full year revenue guidance: $ 4.110 B To $ 4.130 B