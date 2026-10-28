Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|
28.10.2026 21:36:41
Align Technology Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Align Technology Inc. (ALGN) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $135.044 million, or $1.90 per share. This compares with $56.753 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, Align Technology Inc. reported adjusted earnings of $198.907 million or $2.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $1.014 billion from $995.692 million last year.
Align Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $135.044 Mln. vs. $56.753 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $0.78 last year. -Revenue: $1.014 Bln vs. $995.692 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.000 B To $ 1.020 B Full year revenue guidance: $ 4.110 B To $ 4.130 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
Analysen zu Align Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|135,85
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.