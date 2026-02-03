Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
03.02.2026 12:27:20
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon told employees that it was cutting 16,000 corporate jobs, completing a downsizing move that began last year. The online retail giant had recruited during a COVID pandemic spike in demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
18:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
14:53
|Amazon, Uber, Netflix: Wie ein Boykott gegen Donald Trumps Einwanderungspolitik helfen soll (Spiegel Online)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aktie im Fokus: Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? (dpa-AFX)
|
30.01.26
|OpenAI: Amazon will mit bis zu 50 Milliarden Dollar bei ChatGPT einsteigen (Spiegel Online)
|
29.01.26