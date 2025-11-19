Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.11.2025 15:01:00
Amazon Just Sold Shares of 2 of the Hottest Stocks in Quantum Computing and Artificial Intelligence (AI)
Data is the fuel that keeps Wall Street's engine running -- and investors are rarely, if ever, hurting for information. Between earnings season (the six-week period each quarter when most S&P 500 companies report their operating results) and economic data releases, it can be easy for something important to fall through the cracks.For example, investors may have completely overlooked that e-commerce juggernaut Amazon (NASDAQ: AMZN) sold its entire stake in Wall Street's quantum computing darling IonQ (NYSE: IONQ) and artificial intelligence (AI) giant Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), which is also known as "AMD," during the September-ended quarter.Nov. 14 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management (AUM) to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. This filing details which stocks, exchange-traded funds (ETFs), and select options Wall Street's smartest money managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the quarter ended in September).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|198,08
|3,23%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|11,56
|-6,32%
