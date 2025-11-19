Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 15:01:00

Amazon Just Sold Shares of 2 of the Hottest Stocks in Quantum Computing and Artificial Intelligence (AI)

Data is the fuel that keeps Wall Street's engine running -- and investors are rarely, if ever, hurting for information. Between earnings season (the six-week period each quarter when most S&P 500 companies report their operating results) and economic data releases, it can be easy for something important to fall through the cracks.For example, investors may have completely overlooked that e-commerce juggernaut Amazon (NASDAQ: AMZN) sold its entire stake in Wall Street's quantum computing darling IonQ (NYSE: IONQ) and artificial intelligence (AI) giant Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), which is also known as "AMD," during the September-ended quarter.Nov. 14 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management (AUM) to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. This filing details which stocks, exchange-traded funds (ETFs), and select options Wall Street's smartest money managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the quarter ended in September).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten

Analysen zu Quantum Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 198,08 3,23% Amazon
Quantum Computing Inc Registered Shs 11,56 -6,32% Quantum Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:24 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen