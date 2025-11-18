Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,07 Prozent im Minus bei 46 091,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,402 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 47 068,06 Punkte an der Kurstafel, nach 46 590,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 45 913,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46 382,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der Dow Jones bei 46 190,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 911,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 389,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,73 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3,84 Prozent auf 96,43 USD), Verizon (+ 1,15 Prozent auf 41,48 USD), Travelers (+ 0,82 Prozent auf 286,85 USD), Procter Gamble (+ 0,80 Prozent auf 146,99 USD) und Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 71,22 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-4,43 Prozent auf 222,55 USD), Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), NVIDIA (-2,81 Prozent auf 181,36 USD), Microsoft (-2,70 Prozent auf 493,79 USD) und IBM (-2,43 Prozent auf 289,95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 67 324 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at