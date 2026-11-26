Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
|
26.11.2026 05:16:28
Ambarella: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Ambarella (NASDAQ:AMBA) announced quarterly revenue of $115.2 million. Industrywide shortages of dynamic random-access memory (DRAM), a type of computer memory chip, are forcing customers to delay orders and rethink product timing. Three things management said stand out.
Memory price spikes hit consumer markets hard, driving subseasonal guidance for the fourth quarter. Management pruned customer forecasts to exclude unconfirmable shipments while customers rationed available memory for high-priority products.
Management projects full-year revenue growth in fiscal 2028, propelled by new 5-nanometer, 4-nanometer, and 2-nanometer system-on-chips (SoCs) -- integrated microchips containing primary system components. These devices command a higher average selling price (ASP), or baseline unit price, than legacy products.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ambarella Inc
|
23.11.26
|Ausblick: Ambarella zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Ambarella veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Ambarella stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Ambarella stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ambarella Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ambarella Inc
|32,39
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.