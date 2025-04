AMD-Aktie bleibt interessant - trotz geopolitischem Gegenwind und Kurszielsenkung

• Bernstein senkt AMD-Kursziel deutlich auf 95 US-Dollar• Handelskonflikte mit China und Zölle belasten KI-Potenzial• AMD-Aktie trotzt Analysten-Dämpfer

Fast ein Drittel hat die AMD-Aktie in diesem Jahr an der NASDAQ bereits an Wert verloren. Auf Sicht der letzten zwölf Monate fällt das Minus mit über 43 Prozent sogar noch deutlich größer aus. Grund genug für Analysten, den Anteilsschein des Halbleiterunternehmens kritischer unter die Lupe zu nehmen.

Bernstein senkt das Kursziel

Analysten von Bernstein trauen der AMD-Aktie nun nur noch 95 US-Dollar zu, damit hätte die Aktie zum Schlusskurs vom Dienstag noch rund zehn Prozent Luft nach oben. Damit werden die Experten aber deutlich pessimistischer: Das bisherige Kursziel hatte mit 125 US-Dollar noch deutlich höher gelegen. Das Rating von "Market Perform" bestätigten die Analysten in diesem Zusammenhang aber.

China-Zölle im Blick

Einer der Hauptgründe für die Kurszielsenkung ist dabei der sino-amerikanische Handelskrieg. Analystin Stacy Rasgon wies Investing zufolge darauf hin, dass das Potenzial des KI-Sektors für AMD zunehmend unsicher werde - insbesondere angesichts der neuen Sanktionen in China. Dabei rechnete sie vor, dass schätzungsweise jede Milliarde US-Dollar Umsatz etwa 25 Cent zum Gewinn beitrage - die neuen Beschränkungen würden daher voraussichtlich die Ergebnisentwicklung erheblich beeinträchtigen.

Hinzu komme die zunehmende Konkurrenz durch Intel - ein Unternehmen, das selbst mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen hat, diese aber offenbar gezielt angeht, wie ein am Vortag bekannt gewordener Stellenabbau etwa zeigt. Zwar erziele AMD in seinen Kernmärkten starke Marktanteile, andere Segmente wie Embedded Systems und Gaming könnten aber Gefahr laufen, von makroökonomischen Problemen oder Zöllen betroffen zu sein, so die Marktexpertin weiter.

Andere Analysten noch optimistischer

Trotz der aktuellen Herausforderungen, denen sich AMD gegenübersieht, bleibt das Gros der Analysten für die AMD-Aktie noch bullish. Auf TipRanks empfehlen 22 von 34 Analysten den Anteilsschein zum Kauf, dem gegenüber stehen zwölf Halten-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 140,90 US-Dollar rund 63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aktie.

Auch Anleger nehmen die Kurszielsenkung durch Bernstein offenbar gelassen. Die AMD-Aktie, die am Dienstag 0,82 Prozent fester bei 86,26 US-Dollar geschlossen hatte, legt an der NASDAQ weitere 6,44 Prozent auf 91,99 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.at