WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

05.11.2025 02:21:22

AMD Stock Slips Despite 30% Earnings Growth and Stronger-Than-Expected Guidance

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are down 3.9% as of 7:42 p.m. ET in Tuesday's after-hours trading, following the chipmaker's release of its third-quarter 2025 report. The report was strong. The quarter's revenue and adjusted earnings beat Wall Street's estimates, with the top-line beat a sizable one, and fourth-quarter revenue guidance also easily exceeded the analyst consensus estimate.So why did the stock edge down after the release? It was largely due to Tuesday's stock market, in my view. The market declined on Tuesday due to concerns about high stock valuations in the artificial intelligence (AI) space. News came out that Michael Burry, a well-known hedge fund manager, took bear positions, via options, on AI darlings Nvidia and Palantir Technologies. (In other words, he's betting these stocks will decline.)Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
07:42 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
