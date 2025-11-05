AMD Aktie

209,65EUR -10,10EUR -4,60%
AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

05.11.2025 07:42:44

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

