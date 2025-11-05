AMD Aktie
|209,65EUR
|-10,10EUR
|-4,60%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 250,05
Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 250,05
Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
Analyst Name::
Timothy Arcuri
KGV*:
-
