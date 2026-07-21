Amerisafe Aktie
WKN: A0HMCU / ISIN: US03071H1005
|
21.07.2026 22:17:31
Amerisafe, Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Amerisafe, Inc. (AMSF) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $14.595 million, or $0.78 per share. This compares with $13.955 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.4% to $91.971 million from $81.088 million last year.
Amerisafe, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.595 Mln. vs. $13.955 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.73 last year. -Revenue: $91.971 Mln vs. $81.088 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amerisafe Inc.
|
20.07.26
|Ausblick: Amerisafe zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Amerisafe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Amerisafe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26