International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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21.04.2026 01:07:20
Amnesty International paints a grim picture
In its 2025/2026 report, the human rights watchdog Amnesty International calls out the "predatory behavior of the powerful" and calls for action to defend the global order.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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