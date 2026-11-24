Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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24.11.2026 18:04:30
Amphenol: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Amphenol (NYSE:APH) announced that sales jumped 65% to $10.2 billion as artificial intelligence hardware demand accelerated. Data centers require specialized copper and optical connectors to link high-performance chips, turning digital infrastructure into a core growth driver. Shareholders benefit as the business expands across defense, industrial, and communications markets.
Three takeaways from the call highlight how management plans to compound value.
Surging demand for high-speed computing hardware pushed information technology and data communications sales to 48% of total revenue. Fiber optic and power interconnect solutions, which join computing racks and transmit data efficiently, now form the core of data center expansions.
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