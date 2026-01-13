ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
|Marktgerüchte bestätigt
|
13.01.2026 07:22:00
ams-OSRAM: Schuldenberg soll mittels Verkäufe abgebaut werden
Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller bestätigte am Montagabend als Reaktion auf Marktgerüchte in einer Pflichtmitteilung, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten befinde. Die angestrebte Transaktion sei Teil des im April 2025 angekündigten Plans zur beschleunigten Entschuldung, teilte ams-OSRAM mit.
Ziel seien Verkaufserlöse von weit mehr als 500 Millionen Euro. Der Standort im österreichischen Premstätten solle dabei langfristig gesichert werden. Zum Ausgang der Gespräche könne das Unternehmen keine Zusicherungen geben.
Der Konzern befindet sich seit Längerem in einem tiefgreifenden Umbau. Vorstandschef Aldo Kamper hatte im November erklärt, er hoffe, ein Sparprogramm im Volumen von 225 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026 abschließen zu können.
luw
APA
Nachrichten zu ams AG
Analysen zu ams AG
|26.11.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ams buy
|Baader Bank
|09.07.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|ams add
|Baader Bank
|08.04.25
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
