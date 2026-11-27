ams Aktie
ams buy
Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien des in Zürich notierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams Osram auf "Buy" gestuft. Ihr Kursziel auf 6-Monatssicht liegt aktuell bei 19,30 Schweizer Franken. Zum Vergleich: An der Schweizer Börse notierten ams Osram zuletzt mit 16,17 Franken.
Ihre Ergebnisprognosen für die ams haben die Analysten in Reaktion auf die gemeldete Beteiligung von Samsung über neue Aktien aktualisiert. Für das laufende Jahr 2026 erwarten sie nun einen Verlust von 0,51 Euro je Aktie. Für die beiden Folgejahre prognostizieren sie einen Gewinn von 0,49 (2027) und 1,11 (2028) Euro je Aktie. Dividenden werden im laufenden und den beiden kommenden Jahren nicht erwartet.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
AFA0037 2026-11-27/10:50
|Zusammenfassung: ams AG buy
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Unternehmen:
ams AG
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
19,30 CHF
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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-
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Utsav Sinah
|
KGV*:
-
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|ams buy
|Baader Bank
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|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
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|07:30
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