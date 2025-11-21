ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Kursziel gesenkt
|
21.11.2025 09:31:39
ams-OSRAM-Aktie stürzt ab: Jefferies streicht "Buy"-Empfehlung
Das Analysehaus Jeffries hat das Kursziel für ams-OSRAM von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab.
Die ams-OSRAM-Aktie verliert an der Wiener Börse zeitweise 7,11 Prozent und liegt bei 8,10 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,09
|-7,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.