Kursziel gesenkt 21.11.2025 09:31:39

ams-OSRAM-Aktie stürzt ab: Jefferies streicht "Buy"-Empfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ams-OSRAM gesenkt.

Das Analysehaus Jeffries hat das Kursziel für ams-OSRAM von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab.

Die ams-OSRAM-Aktie verliert an der Wiener Börse zeitweise 7,11 Prozent und liegt bei 8,10 Euro.

/rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: ah

