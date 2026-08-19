Analog Devices Aktie

Analog Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862485 / ISIN: US0326541051

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19.08.2026 13:11:03

Analog Devices Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Analog Devices (ADI) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $1.340 billion, or $2.74 per share. This compares with $518.518 million, or $1.04 per share, last year.

Excluding items, Analog Devices reported adjusted earnings of $3.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 39.6% to $4.021 billion from $2.880 billion last year.

Analog Devices earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.340 Bln. vs. $518.518 Mln. last year. -EPS: $2.74 vs. $1.04 last year. -Revenue: $4.021 Bln vs. $2.880 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.86 To $ 4.01 Next quarter revenue guidance: $ 4.3 B To $ 4.4 B

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