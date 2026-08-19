Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Analog Devices präsentiert Quartalsergebnisse
Analog Devices wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.
22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 36,07 Prozent auf 3,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,42 USD je Aktie, gegenüber 4,56 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 14,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|323,20
|-4,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.