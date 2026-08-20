Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
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20.08.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Analog Devices auf 'Outperform' - Ziel 465 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Analog Devices nach "sehr guten Resultaten" von 430 auf 465 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Lange Zeit habe er sich bei der Aktie wegen ihrer Bewertung zurückgehalten, doch nun sei diese angesichts seiner Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 attraktiver, schrieb Stacy Rasgon in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die Bewertung habe sich mehr und mehr vom Wachstum entkoppelt, das er zunehmend positiv beurteilt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:06 / UTC
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