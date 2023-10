ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Beim Anlagenbauer hätten vor allem die Kennziffern der Baumaschinentochter Homag enttäuscht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Damit sei das von ihm bereits zuvor angezweifelte 2024er Ziel einer Ebit-Marge von 8 Prozent noch weiter in die Ferne gerückt./edh/tih

