ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rio Tinto auf 'Hold' und Ziel auf 4700 Pence

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 4700 Pence gesenkt und die Papiere des Bergbaukonzerns von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Richard Hatch ist skeptischer für den Eisenerzmarkt geworden und kappte seine Prognosen hier bis 2027. Es fehlten klare Impulse aus China, so der Experte in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies sei der Hauptgrund für die Abstufung von Rio Tinto./ag/gl

