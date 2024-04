ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fedex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FedEx auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte erholten sich weiter, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die weltweiten Exportvolumina seien jüngst den zweiten Monat in Folge gestiegen. Europa schlage sich nach wie vor am schlechtesten und die Schwellenländer am besten. Fedex und UPS dürften Unterstützung erfahren von höheren Preisen in der Luftfracht./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 20:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 05:00 / UTC

