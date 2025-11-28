easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten