ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC
