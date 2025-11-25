easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Durchwachsene Nachrichten
|
25.11.2025 09:36:00
Umsatzplus von 9 Prozent: easyJet übertrifft Gewinnprognosen - Aktie dennoch unter Druck
In den zwölf Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 10,1 Milliarden britische Pfund (rund 11,5 Mrd Euro). Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund, was über den Markterwartungen liegt.
Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Konzernchef Kenton Jarvis zuversichtlich: "Wir sind gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, und wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Pfund Gewinn vor Steuern zu erreichen", sagte der Manager laut Mitteilung.
Die easyJet-Aktie verliert an der Börse in London zeitweise 1,35 Prozent auf 4,74 GBP.
LUTON (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,28
|-4,90%