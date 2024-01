ANALYSE-FLASH: BofA hebt Dürr auf 'Buy' - Ziel hoch auf 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Dürr von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 27 Euro angehoben. Bei der Holzverarbeitungstochter Homag sollte der Geschäftszyklus die Talsohle erreichen, doch der Markt preise keine Erholung ein, schrieb Analyst Elliott Robinson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem werde die Aktie des Maschinenbauers nahe ihrem niedrigsten Niveau der vergangenen zehn Jahre gehandelt./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:30 / EST

