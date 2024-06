ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt Vodafone mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Vodafone (Vodafone Group) mit "Buy" und einem Kursziel von 140 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Trotz der Kurserholung in den vergangenen Monaten sei die Aktie des Telekomkonzerns noch billig, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl die Risiken im Vergleich zu anderen Qualitätswerten höher seien, berge Vodafone ein hohes Ertragspotenzial. Das Unternehmen habe durchaus noch mit Gegenwind zu ringen, mache aber Fortschritte./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 07:46 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

