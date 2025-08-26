Vodafone Group Aktie

1,01EUR -0,02EUR -1,46%
Vodafone Group

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

26.08.2025 14:18:31

Vodafone Group Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 95 auf 100 Pence je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das robuste erste Geschäftsquartal 2025/26 habe eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzentwicklung in Deutschland gezeigt, was auch auf die erstmals einbezogenen Netzentgelte durch den neuen Partner 1&1 zurückgehe, schrieb Matthias Volkert in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Dazu dürfte die Talsohle des nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs unter Druck geratenen Kabelgeschäfts allmählich durchschritten sein. Volkert erwartet außerdem, dass der erfolgte Zusammenschluss der Aktivitäten in Großbritannien mit Three mittelfristig in Form von Kostensynergien Früchte tragen sollte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:28 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

