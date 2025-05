FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone auf "Buy" belassen. Als neuer und exklusiver Trikotsponsor des Bundesligavereins Borussia Dortmund bis mindestens 2030 suche der britische Telekomkonzern offenbar eine stärkere Präsenz in seinen größten Märkten, schrieb Robert Grindle in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Hier hoffe Vodafone wieder auf einen Wachstumspfad zu gelangen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 08:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





