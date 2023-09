ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für DHL Group auf 48 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker werde im dritten Quartal voraussichtlich einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere im Bereich Express werde sich der Ölpreisanstieg bemerkbar machen, aber auch Wechselkurseffekte. Angesichts der jüngsten Entwicklung im B2B-Geschäft dürfte aus Sicht von Schlamp das obere Ende der Prognosespanne für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern nicht mehr erreicht werden./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 15:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 15:08 / MESZ