TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
22.10.2025 19:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat TeamViewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
19:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft (dpa-AFX)
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
10:29
|ROUNDUP: Teamviewer senkt Ausblick - Zukauf 1E unter den Erwartungen (dpa-AFX)
|
10:14
|AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Wachstumsziele schocken Teamviewer-Anleger - Rekordtief (dpa-AFX)