TeamViewer Aktie
|6,65EUR
|-1,82EUR
|-21,49%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Halten
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
6,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
10:29
|ROUNDUP: Teamviewer senkt Ausblick - Zukauf 1E unter den Erwartungen (dpa-AFX)
|
10:14
|AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Wachstumsziele schocken Teamviewer-Anleger - Rekordtief (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)