ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für L'Oreal auf 470 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) nach Quartalszahlen von 460 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kosmetikkonzern habe sehr stark abgeschnitten und ein organisches Umsatzwachstum deutlich über dem der Branche verbucht, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen gewännen weiterhin Marktanteile. Sorgen machten ihm allerdings die nachlassende US-Dynamik und die anhaltende Nachfrageschwäche in China./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 02:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------