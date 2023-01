ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Underperform' - Ziel 11,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Die Resultate des Medizintechnikherstellers hätten zwar die Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Auftragswachstum aber sei zurückgegangen. Der Ausblick überrasche nicht, berücksichtige aber auch nicht Aspekte wie laufende Rechtsstreitigkeiten./la/ajx

