FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die negative Geschäftsentwicklung auf dem chinesischen Markt habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt und nicht durch positive Entwicklungen im "Rest der Welt" komplett ausgleichen lassen, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der Zahlung von einer Milliarde Euro näherten sich die Rechtsstreitigkeiten des Medizintechnik-Herstellers um Atem-/Schlaftherapiegeräte einem Ende, sodass der Blick allmählich mehr in Richtung Zukunft gehen könnte. Kurzfristig schränkten aber das aktuelle Zoll-Wirrwarr und die Schwäche des chinesischen Marktes die Sicht stark ein, weshalb er vorerst an der Seitenlinie bleibe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:49 / MESZ





