NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 22,00 auf 23,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das solide zweite Quartal des Medizintechnikkonzerns spreche dafür, dass Philips die untere Hälfte bzw. das obere Ende seiner Umsatz- und Margenprognose für das Gesamtjahr erreichen werde, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe allerdings bei seinem Anlageurteil, da die derzeitige Bewertung der Aktie weder die verbleibenden Herausforderungen noch die mit Blick auf das dritte Quartal weiter schwierigen Vergleichszahlen widerspiegele./ck/he



