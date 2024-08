ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel hoch auf 365 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal (LOréal) von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 362 auf 365 Euro angehoben. Ihre Vorsicht auf ein langsameres Wachstum des Kosmetikmarktes werde inzwischen zunehmend eingepreist, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la

