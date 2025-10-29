Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 515,60EUR 63,60EUR 4,38%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

29.10.2025 20:48:26

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 860,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 544,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 515,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

