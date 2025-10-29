Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 515,60EUR
|63,60EUR
|4,38%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 860,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 544,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 515,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-