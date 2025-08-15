Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen angesichts eines für 2025 gesenkten Wachstumsausblicks von 1600 auf 1550 Euro gesenkt. Die Einstufung für den Zahlungsabwickler beließ Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Hold". Vielleicht erstrecke sich diese etwas mäßigere Dynamik auch auf das Jahr 2026, folgerte die Expertin trotz der bislang unveränderten Ziele für das kommende Jahr. Die positive Entwicklung des Marktanteils bei bestehenden Kunden werde von dem Unternehmen indes vorangetrieben./rob/tih/mis
