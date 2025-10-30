Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatzseitig positiv überrascht, schrieb Justin Forsythe in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Bewertung sei zudem immer noch vernünftig, und strukturelle Sorgen seien Debatten über externe Belastungsfaktoren gewichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
