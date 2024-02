ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 9,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Das ein wenig besser als erwartet ausgefallene Schlussquartal 2023 werte er leicht positiv, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der verbesserte Ausblick dürfte zudem die Konsensschätzungen für 2024 geringfügig steigen lassen./gl/edh

