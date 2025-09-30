ProSiebenSat.1 Media Aktie
|5,62EUR
|0,03EUR
|0,45%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,64 €
|
Abst. Kursziel*:
102,31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103,03%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Nachrichten
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Analysen
|09:16
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|18.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:16
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|18.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:16
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|04.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|18.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|5,63
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:21
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:00
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|09:56
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|09:16
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09:03
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:00
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:43
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08:34
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:33
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|08:32
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07:43
|Hapag-Lloyd Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Buy
|UBS AG
|07:32
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:15
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.