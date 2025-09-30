ProSiebenSat.1 Media Aktie

5,62EUR 0,03EUR 0,45%
ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 09:16:02

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
11,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,64 € 		Abst. Kursziel*:
102,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
103,03%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Analysen

09:16 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
18.09.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
17.09.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
16.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 5,63 0,63% ProSiebenSat.1 Media SE

Aktuelle Aktienanalysen

10:21 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
10:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
10:08 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:00 ABB Underweight Barclays Capital
09:56 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
09:52 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:50 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
09:42 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:37 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
09:21 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
09:18 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:17 HORNBACH Buy Warburg Research
09:16 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:13 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 HORNBACH Add Baader Bank
09:03 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
09:02 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:00 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 ASOS Buy Deutsche Bank AG
08:50 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:43 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:36 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:34 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
08:34 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:33 ABB Underperform Bernstein Research
08:32 AB InBev Outperform Bernstein Research
08:01 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
07:56 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07:45 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
07:44 AB InBev Buy UBS AG
07:43 Hapag-Lloyd Hold Jefferies & Company Inc.
07:42 adidas Buy UBS AG
07:32 TotalEnergies Buy UBS AG
07:15 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
07:02 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:50 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
29.09.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen