ProSiebenSat.1 Media Aktie
|5,96EUR
|-0,16EUR
|-2,53%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem eingetrübten Ausblick des Medienkonzerns auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele von ProSieben ließen entsprechend negative Rückschlüsse auf andere deutsche werbefinanzierte Unternehmen wie RTL und Ströer zu, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
