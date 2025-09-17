ProSiebenSat.1 Media Aktie

5,96EUR -0,16EUR -2,53%
ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.09.2025 12:06:42

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem eingetrübten Ausblick des Medienkonzerns auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele von ProSieben ließen entsprechend negative Rückschlüsse auf andere deutsche werbefinanzierte Unternehmen wie RTL und Ströer zu, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5,72 € 		Abst. Kursziel*:
42,61%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
5,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,74%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Nachrichten