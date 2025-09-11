ProSiebenSat.1 Media Aktie
|6,98EUR
|0,07EUR
|1,01%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 drehen sich die Fragen um derzeitige Werbetrends, Synergien aus der Fusion mit MediaForEurope, den diesjährigen Ausblick und die Strategie mit der Daten-Plattform Parship sowie dem Streamingdienst Joyn./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
