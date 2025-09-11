ProSiebenSat.1 Media Aktie

6,98EUR 0,07EUR 1,01%
ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

11.09.2025 10:31:26

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 drehen sich die Fragen um derzeitige Werbetrends, Synergien aus der Fusion mit MediaForEurope, den diesjährigen Ausblick und die Strategie mit der Daten-Plattform Parship sowie dem Streamingdienst Joyn./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
6,93 € 		Abst. Kursziel*:
17,69%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
6,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,85%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

