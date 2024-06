ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fedex auf 'Overweight' - Ziel 359 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat FedEx von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 296 auf 359 US-Dollar angehoben. Analyst Brian Ossenbeck begründet dies am Mittwoch mit den strategischen Optionen für das Frachtgeschäft des Logistikkonzerns. Die Amerikaner hätten mit dem Zwischenbericht überraschend eine Prüfung angekündigt, schrieb er. Innerhalb des Konzerns sei die Sparte nur etwa halb so hoch bewertet, wie entsprechende börsennotierte Konkurrenten. Daher sei ein Verbleib im Konzern auch eine eher unwahrscheinliche Variante. Möglichen Kommentaren, dass der Umsatzausblick im aktuellen Wirtschaftsumfeld zu aggressiv sei, nimmt Ossenbeck zudem vorsorglich gleich Wind aus den Segeln./ag/edh

