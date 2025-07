ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 120 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HENSOLDT von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bayern seien extrem gut positioniert für zwei Aufrüstungsbereiche in Deutschland: Gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigung, schrieb David Perry in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In den vergangenen Wochen habe er seine Schätzungen für die Produktion der Panzerfahrzeuge enorm nach oben revidiert. Dies schlage bei Hensoldt ab 2027 in deutlich höheren Ergebnisschätzungen durch. In den Jahren zuvor belasteten höhere Zinsprognosen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 22:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 22:06 / BST

