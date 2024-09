ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eni auf 'Positive Catalyst Watch' - Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung des Ölkonzerns beließ Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro. Das Ölkartell OPEC zeige derzeit einen gewissen Zusammenhalt, schrieb der Experte. Dies sei vorteilhaft für den freien Mittelfluss (Free Cashflow) der Branchenunternehmen, denn die entsprechende Rendite liege bei einem Preis von 80 US-Dollar pro Barrel der Sorte Brent deutlich über dem historischen Schnitt. Damit werde seine Überzeugung für Shell und Eni untermauert. Beide machten strategische Fortschritte, die mittelfristig die Nachhaltigkeit ihrer Cash-Rendite steigern sollten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 20:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 00:15 / BST