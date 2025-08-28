Eni Aktie

15,25EUR 0,03EUR 0,21%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

28.08.2025 20:29:12

Eni Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der eigenen Neuaufstellung in einem "Satelliten-Modell" adressiere der Ölkonzern drei Herausforderungen des Energiewandels, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15,19 € 		Abst. Kursziel*:
11,93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,49%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

