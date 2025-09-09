Eni Aktie
|14,87EUR
|0,18EUR
|1,21%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,73 €
|
Abst. Kursziel*:
8,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,60%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|14,87
|1,21%
