09.09.2025 12:22:14

Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,73 € 		Abst. Kursziel*:
8,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,60%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:22 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eni S.p.A. 14,87 1,21%

